Klart for årets Grimsdalsdager

Nyheter

Førstkommende helg er det klart for Grimsdalsdagene 2021. Det tre dager lange arrangementet innledes fredag kveld med utendørskonsert på Tollefshaugen, med sanger, gitarist, bassist og låtskriver Steffen Hissingby. Samme kveld er det også ølsmaking på Grimsdalshytta, med Olav Grjotheim fra LOMB bryggeri.

Lørdag blir det intet mindre enn to ulike konserter i Grimsdalen. På Grimsdalshytta kan du midt på dagen høre fiolinisten Elisabeth Turmo. Om kvelden spiller Cash Commitment på Tollefshaugen. Den norske gruppa er en akustisk hyllest til Johnny Cash og June Carter, og gir - i følge arrangøren - publikum en lun Cash-opplevelse ispedd funfacts og skråblikk på livet han levde og det tidløse ved musikken hans.

Mange aktiviteter og utstillere

Søndag blir den tradisjonelle markedsdagen på Pundarvangen arrangert, for 21. gang. Ingunn Berge forteller at det blir en rekke aktiviteter på markedsplassen, i tillegg til et bredt utvalg salgsboder.

- Det blir blant annet luftgeværskyting, natursti og elektriske biler. Det er mulig det også blir kjæledyrutstilling og kalvemønstring, sier hun til Vigga.

Det er også mange utstillere som har bestilt plass til salgsboder under årets markedsdag. Her blir det både grønnsaker, kniver, honning, malerier og annen kunst, ulike håndverksprodukter, mat, bakst og strikking, blant annet.

- Vi har over 20 utstillere i år. Alle produktene er av særdeles god kvalitet. Og det er alltid god stemning med Pundarvangen spelemannslag. Husk kontanter – det blir mange fristelser i år, lover Berge.