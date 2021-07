Førstedose-vaksineringen nærmer seg slutten

Nyheter

– Med de vaksineforsyninger vi har oversikt over, og det tempoet som er ute i kommunene nå, antar vi at det blir omtrent i uke 32 (9.-15. august), opplyser overlege Preben Aavitsland i FHI til NTB.

Ikke alle har fått tilbud om vaksine ennå, men stadig flere kommuner er nær slutten, opplyser Aavitsland.

– Kommunene har ulike innkallingsordninger. Dersom man fortsatt venter på første dose, også om man har sagt nei takk tidligere, må man sjekke kommunens hjemmeside. Det skal ikke være lang ventetid nå. Noen kommuner har også drop-in, sier Aavitsland.

– 80 prosent fullvaksinert om 6–8 uker

FHI har foreløpig konsentrert seg om å bli ferdig med å vaksinere alle som ønsker første dose koronavaksine, før man eventuelt vurderer å framskynde andredoser der det er mulig.

I dag tilbys de fleste de to dosene med tolv ukers mellomrom.

– Vi anbefaler å fortsette med dagens vaksinasjonsstrategi (altså inntil tolv ukers intervall mellom første og andre dose for personer under 65 år som ikke tilhører risikogruppene) inntil videre. Så snart vaksinetilgangen gjør det mulig, bør intervallet forkortes noen uker, skriver FHI i sin siste risikovurdering, som kom mandag.

Der kommer det også fram at FHI regner med at 80 prosent av den voksne befolkningen er fullvaksinert om seks til åtte uker, slik at «viruset får hemmet sin spredningsevne betydelig».

– Det vil ha avgjørende betydning. Vaksinasjon er den viktigste faktoren for å holde epidemien under kontroll, og vaksinasjon kan erstatte mange av de andre tiltakene, sier Aavitsland til NTB.

Smitten stiger

Smittetrenden i Norge er nå stigende, men FHI vurderer i sin siste risikovurdering at en økning i smitten vil ha liten konsekvens for befolkningen, helsetjenesten og for sykehusene. Årsaken er at stadig flere nordmenn er vaksinert.

– Faren for overbelastning av sykehusene i denne perioden vil sannsynligvis være liten, også fordi færre av de smittede vil få alvorlig forløp. Kommunene må håndtere utbrudd. Smitteoppsporingen kan bli krevende når pasientene har hatt mange nærkontakter, men i lys av høy vaksinasjonsdekning kan smittesporings- og karanteneregimet justeres, skriver FHI i risikovurderingen.

Regjeringen og helsemyndighetene skal onsdag orientere om koronasituasjonen på en pressekonferanse.