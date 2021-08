Nyheter

Den friluftslivs- og naturinteresserte jenta studerer til vanlig ved NMBU i Ås. Hun kom egentlig over annonsen for sommerjobben som elvevakt i Vestre Jakobselv allerede for to år siden. Den gangen hadde hun allerede fått jobb i bjørneparken i Flå, men da muligheten dukket opp igjen i våres, lot hun seg ikke be to ganger.