Flest innrømmer fyllekjøring i Innlandet

Nyheter

Undersøkelsen ble utført av Frendeundersøkelsen sammen med Norstat i juni 2021.

– Det er store forskjeller fra fylke til fylke her. I Innlandet har 1 av 3 hatt befatning med ruskjøring, mens i Nordland er tallet mindre enn 1 av 5, sier fagsjef på motor i Frende Forsikring, Roger Ytre-Hauge.

Tallene under viser hvor mange som svarer ja eller er usikre på dette etter fylke.

Innlandet: 34 prosent Vestfold og Telemark: 29 prosent Trøndelag: 27 prosent Rogaland: 26 prosent Vestland: 26 prosent Troms og Finnmark: 24 prosent Møre og Romsdal: 24 prosent Oslo: 22 prosent Viken: 22 prosent Agder: 19 prosent Nordland: 17 prosent

Tall fra Statens Vegvesen viser at ruspåvirkning var en sannsynlig medvirkende faktor i 20 prosent av dødsulykkene på norske veier i 2019.

I 2020 ble det levert 10 439 anmeldelser for ruspåvirket kjøring i Norge. I 2019 var antallet 9951.

– At antallet anmeldelser gikk opp i et år hvor koronaen gjorde at vi forflyttet oss mindre, også med bil, er urovekkende, sier Roger Ytre-Hauge.

– Meld fra

– Risikoen for å bli innblandet i en dødsulykke er 68 ganger høyere for en promillekjører enn en som er edru. Ruskjøring er et av de to viktigste fokusområdene for UP. Ruspåvirket kjøring er årsak til en stor andel av dødsulykkene i trafikken, sier UP-sjef Steven Hasseldal.

Han har en klar oppfordring om å kjøre rusfritt i trafikken, og meld fra til politiet dersom man ser eller er kjent med at noen kjører i ruspåvirket tilsand.

Dersom du havner i en ulykke hvor det bevises at du er ruspåvirket kan forsikringsselskapet avslå hele erstatningen og du kan få krav om å måtte betale alle skadene selv.

Slik er promillereglene og slik straffes du: