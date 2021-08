Ane Marie har hatt en bra treningssommer: – Jeg gleder meg til å konkurrere igjen

Nyheter

– Jeg må innrømme at jeg gleder meg til å konkurrere igjen. Det byr seg mulighet for det både i Blink-festivalen, NM i Rulleskiskyting og den nye norgescupen, sier 18-åringen som har tilbrakt sommeren i hjemlige trakter. Berget Hareland forteller til Vigga at hun har fått trent bra og gjort det hun hadde planlagt. Det har i sommermånedene blitt både løping, rulleski, sykkel og styrketrening på den talentfulle tenåringsjenta som går for Dombås.