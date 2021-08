Skulestart og trafikksikkerheit - Dette er greitt å tenkje på

Nyheter

Vegetasjon som hindrar sikten kan føre til farlege situasjonar i trafikken. Folk som bur langs trafikkerte veger må klippe hekkar og buskar på eigedommane sine - av omsyn til eigen og andre sin sikkerheit.

Kan hindre sikten

- Om ei veke startar ungane på skulen att og vi ynskjer at flest mogleg skal gå og sykle, seier regionleiar i Trygg Trafikk Innlandet, Marianne Mittet Solbraa.

Høge, tette hekkar ved avkøyringar eller store greiner som heng ut i vegkryss, gjer det svært uoversikteleg for både bilistar, syklistar og gåande. Dette er ei aukande utfordring no i sommarmånadane. Det er spesielt viktig at hekkar, trær eller gjerder ikkje hindrar sikten, slik at ein kan oppdage andre trafikantar i tide.

Opptekne av trygg skuleveg

Når du står fire meter inn i avkøyringa di, skal du ha minst 20 meter fri sikt i kvar retning langs gang- og sykkelvegen og i 30-sone. Hekk og gjerde skal heller ikkje vere høgare enn 50 centimeter ved avkøyringa di.

No håpar Trygg Trafikk at folk flest tek ein titt på eigen eigedom og bidreg til fellesskapet gjennom ein tryggare trafikkavvikling for alle. Kommunane er også opptekne av at barn og ungdom skal få ein trygg skuleveg.