Fra og med i dag kan du forhåndsstemme - Stadig flere som velger dette

Nyheter

Valgdagen er 13. september, men det er mulig å forhåndsstemme før den tid.

Over én million forhåndsstemmer i fjor

Forhåndsstemming trer i kraft i dag 10. august. Kommunene tar imot forhåndsstemmer og informerer om hvor valglokalene er, åpningstider og hvordan man går fram for å stemme. I perioden for forhåndsstemmegivning kan velgerne stemme i hvilken som helst kommune i landet.

På nett kan man finne fram til sitt nærmeste valglokale. Det er totalt 835 å velge mellom i forhåndsstemmeperioden og hele 2596 på selve valgdagen. I tillegg arrangerer kommunene forhåndsstemmegivning på blant annet helse- og omsorgsinstitusjoner, i fengsler og på militærforlegninger.

Ved stortingsvalget i 2017 stemte for første gang over én million i forhåndsstemmeperioden, noe som utgjorde 36 prosent av alle som stemte. For to år siden forhåndsstemte 912 126, 34 prosent av alle som stemte ved kommunestyre- og fylkestingsvalget.

Det er nesten 3,9 millioner stemmeberettigede i Norge, der 1 959 556 er kvinner og 1 928 523 er menn.

Valgkortet har blitt digitalt for første gang Denne uken har 3,5 millioner nordmenn mottatt sine digitale valgkort. Det er første gang Valgdirektoratet prøver ut løsningen.

Alle skal få mulighet

Det er fremdeles viktig å følge smittevernregler og råd som gjelder der du er når du skal stemme. Husk å holde avstand og ha god håndhygiene, og ikke dra til stemmelokalet hvis du er syk.

Også velgere som er syke, i isolasjon eller karantene skal få mulighet til å stemme. Kommunen kan hjelpe med dette. I år mottar de fleste valgkortet digitalt. Valgkortet er først og fremst en bekreftelse på at du har stemmerett.