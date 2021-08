Delta-variant påvist i Lesja

Nyheter

Det etter at to personer fikk påvist smitte på lørdag, og tre nye smittetilfeller ble påvist tirsdag denne uken. Det er per nå ingen nye smittetilfeller i kommunen, og smittekilden og smitteveien er kjent.

Testing og smittesporing pågår, noe som kan bety at det kan dukke opp flere smittetilfeller.

Alle de testede er i karantene, og de som til nå har testet positivt eller vil teste positivt, er forventet positive.

– Kriseledelsen har i dag hatt møte, og ifølge kommuneoverlegen innføres det ikke strengere tiltak i Lesja slik situasjonen er nå. Situasjonen anses å være under kontroll. Driften går som normalt i samtlige kommunale tjenesteområder. Vi forventer at situasjonen er avklart innen fredag 13.08, opplyser kommunen.