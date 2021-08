Helsedirektoratet sender ut én million hurtigtester til landets kommuner

Nyheter

Testene kan brukes til å teste barn og unge under 18 år som nå kan testes i stedet for å være i smittekarantene, skriver Helsedirektoratet i en pressemelding.

– Kommunene har blitt oppfordret til å bestille hurtigtester. Flere kommuner har allerede gjort dette, men mange kommuner har ikke antigen hurtigtester beregnet for prøvetaking i fremre nese eller til bruk som selvtester, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Han legger til at direktoratet er klar over at enkelte kommuner nå vil kunne få flere tester enn de vil greie å forbruke i løpet av pandemien.