Gahr Støre gjenåpner Dovre ysteri

29. januar 2020 vedtok styret i TINE å bygge ut meieriet på Dovre for vel 50 millioner kroner. Nå er jobben gjort, helt etter planen, og 6. mai 2021 ble det for første gang ystet ost ved hjelp av ny fyllelinje, nye former, lakebehandlingsanlegg, vasketunnel og vaskestasjon på Dovre.