Syver prioriterer NM fremfor ny norgescup i rulleskiskyting

18-åringen var mandag tilbake på skolen, og nå venter noen uker med mye trening og skolearbeid. Samlingene vil komme tett for han og de andre elevene ved Norges Toppidrettsgymnas. Brøste Nørstegård kommer derfor til å droppe åpningshelga i den nye norgescupen på rulleski. Lesja-gutten har bestemt seg for å prioritere trening fremfor å bruke to reisedager på å komme seg frem og tilbake til Steinkjer som er vertskap for de to første rennene.