Staten tar regningen for hurtigtester for studentene: - Alle deltar på like vilkår

For å gi studenter ved fagskoler, høyskoler og universiteter en så normal og trygg studiestart som mulig, anbefaler regjeringen at det skal legges til rette for utstrakt testing før sosiale arrangementer.

- Ingen fest uten gratis test

Staten tar regningen.

– Mange studenter har nå fått minst en dose koronavaksine. De som ikke har fått det, eller hvis det er mindre enn tre uker siden de fikk første dose, bør få mulighet til å teste seg før de deltar på sosiale arrangementer i forbindelse med fadderuker og studiestart. Ingen fest uten gratis test skal sørge for å avdekke smitte og unngå smittespredning, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Er man vaksinert og får symptomer på covid-19, bør man også teste seg.

Vurderer løsninger for utenlandske studenter

Arrangøren av for eksempel konserter eller andre større sosiale arrangement for studentene kan inngå avtale med en privat aktør som står for testingen. Regjeringen har etablert en refusjonsordning hvor staten dekker finansieringen av hurtigtester.

Helsedepartementet og Kunnskapsdepartementet er kjent med problemstillingen om refusjon for testing og utstedelse av norsk koronasertifikat for utenlandsstudenter som skal oppholde seg kort tid i Norge. Dette gjelder utenlandsstudenter som ikke har norsk identifikasjonsnummer. Det er viktig at alle studenter i Norge får en fin og inkluderende studiestart og departementene jobber derfor med å løse dette så rask som mulig og vil komme med mer informasjon om dette.