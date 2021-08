Åpnes for lisensfelling av bjørn i Oppland

Nyheter

5. mai kom Rovviltnemnda med vedtak vedrørende lisensfelling av bjørn i Oppland.

Oppland klarert

Region 3 Oppland fikk dermed skadefelling og lisensfelling av bjørn. Kvoten ble fastsatt til tre dyr. Det er så langt ikke felt noen dyr på skadefelling. Fellingsområdet er altså hele Oppland. Det skriver Statsforvalteren på sine sider.

Den 3. mai fattet Rovviltnemnda vedtak i region 5 Hedmark om det samme. Kvoten ble fastsatt til tre dyr. I Hedmark har det i løpet av sommeren blitt felt tre bjørn på skadefelling og kvoten er derfor fylt. Som følge av dette åpnes det ikke for lisensfelling av bjørn i Hedmark.

Slik er vilkårene

De som ønsker å delta på lisensfelling foretar en særskilt registrering i Jegerregisteret. Lisensfelling kan bare utøves av registrert lisensjeger. For å kunne registrere seg som lisensjeger må en ha betalt jegeravgift for gjeldende jaktår. Lisensen skal medbringes under felling/fellingsforsøk.

Alle som deltar i lisensfelling plikter å holde seg oppdatert om gjenværende kvote ved å ringe bjørnetelefonen før jaktstart daglig. Lisensfelling av bjørn krever grunneiers tillatelse.

Jeger skal fremvise felt dyr for Statens naturoppsyn for umiddelbar kontroll, merking og prøvetaking av biologisk materiale, og jeger skal kunne påvise fellingssted etter anmodning fra Statens naturoppsyn, politiet eller Statsforvalteren.

Dersom jeger skadeskyter eller løsner skudd mot bjørn skal det uten opphold meldes fra til Statsforvalteren og nærmeste politimyndighet, jf. forskrift om forvaltning av rovvilt §§ 16 og 17. Alle skudd som løsnes mot bjørn skal meldes til overnevnte instanser. Binne med unger er unntatt fra lisensfelling.