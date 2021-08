Norge får over 1 million flere koronavaksinedoser - Framskynder vaksinering med flere uker

Nyheter

– Dette er svært gledelig. Økningen innebærer at befolkningen vil bli fullvaksinert to til tre uker tidligere, sier Geir Bukholm, assisterende direktør ved Folkehelseinstituttet.

De som har ventet lengst får først

- Vi ser det som en stor fordel at befolkningen har høyest mulig beskyttelse for å unngå en mulig smitteøkning i høst, fortsetter Bukholm.

Bukholm sier at denne store økningen i koronavaksiner betyr at kommunene selv kan velge prioritering av hvem som tilbys vaksinasjon først. For dose 2 er prinsippet at de som har ventet lengst skal få tilbud først.

De nye koronavaksinedosene vil bli sendt kommunene i uke 34 og 35 sammen med dosene som allerede er planlagt distribuert. Det innebærer at kommunene vil totalt motta over 1 million doser i uke 34 og over 600 000 doser i uke 35. Dette inkluderer doser fra BioNTech/Pfizer og Moderna.

Siden økningen av koronavaksinedoser er med Spikevax fra Moderna vil mange kommuner som ikke har mottatt Spikevax tidligere få den nå. Flere av de som mottok Comirnaty (BioNTech/Pfizer) som første dose vil nå få Spikevax som andre dose.

Pfizer og Moderna er likeverdige

– Koronavaksinene fra Pfizer og Moderna er likeverdige og det går helt fint å kombinere de to vaksinene til første og andre dose. Vaksinene er utviklet etter samme metode og er svært gode vaksiner i forhold til både effekt og sikkerhet, sier Bukholm.

Vaksinen fra Moderna er minst like god og har i noen rapporter vist enda større beskyttelse mot Delta-varianten enn andre koronavaksiner.

Ved kombinasjon av to ulike mRNA-vaksiner anbefaler FHI et minimumsintervall på 4 uker mellom dosene.