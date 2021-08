Fremskynder vaksineringen i Lesja og Dovre - Så mange doser kommer neste uke

Nyheter

Forrige uke ble det satt 258 vaksinedoser i Dovre, mens det i Lesja ble satt 72 doser. I Dovre har 1844 fått minst én dose, og 1095 av disse har fått begge dosene og er dermed fullvaksinert. Totalt 1336 personer I Lesja har fått 1. dose, 654 av disse har også fått 2. dose.

Neste uke forventes det 528 vaksinedoser til Dovre og 390 til Lesja. Kommunene framskynder dermed vaksineringen, og opplyser om at de som har fått sin første dose kan forvente å bli oppringt for ny time snart.

– Vi vil kontakte de som har ventet lengst først. Siden vaksinen vi bruker er Pfizer må man vente minst tre uker mellom hver dose, forteller helsesykepleier Oddny Garmo i Dovre.

Hun kan ellers informere om at prosessen går strålende, og alle som nå har meldt sin interesse for vaksinen har fått tilbud.

Sykepleier i Lesja, Anne Marie Berstad, opplyser om at de vil ringe rundt for å framskynde vaksineringen, men sier at folk også kan ta kontakt selv.