– Jeg vil være en budbringer for Nord-Gudbrandsdalen

Den tidligere dovreordføreren har lagt bak seg tre år på stortinget etter han kom inn som representant for avdøde Ivar Odnes. Med dagens målinger er Fasteraune sikret et plass på tinget, og ser dermed fram til fire nye år, og forhåpentligvis for han med et regjeringsskifte.

Vil beskytte landbruket

Til tross for at partiet svinger opp og ned på valgmålingen i forkant av selve valgdagen i september, gleder Fasteraune seg over et uansett godt resultat.

– Dette er historiske tall for Senterpartiet. Vi har hatt en voldsom oppgang, og har en reell sjanse for å bli størst i Oppland. Det er artig å være med på et lag med ambisjoner å få til et annerledes Norge. Vårt mål er å bli store nok til å kunne være med å utøve makt, sier han.

Fasteraune mener partiets politikk har i senere tid spredt seg over til andre partier, særlig med tanke på at flere frir til bøndene etter årets opprør.

– Senterpartiet har alltid vært en røst for landbruket, og ønsker å beskytte og styrke eget landbruk. Mat og matproduksjon er fundamentet i all beredskap, og uten et aktivt landbruk vil det få uante konsekvenser for Norge. Hvem vil vel ta på seg dette ansvaret om storsamfunnet ikke vil belønne dem, mener han.

Vaktbikkje for distriktene

Med militær bakgrunn har Fasteraune bodd i store deler av landet og høstet erfaringer fra nord til sør.

– Jeg mener jeg har god kjennskap til distriktene, og vet forskjellen på Dovre, Finnmark og Oslo, og hvilke behov de ulike stedene har. Stortinget trenger budbringere fra andre steder av landet, som kan fungere som en slags vaktbikkje på vegne av distriktene. Vi vil alltid være i mindretall, og vi trenger derfor en tydelig røst som kan få andre til å innse hva man kjemper for ute i distriktet, sier han.

I løpet av de siste tre årene mener Fasteraune at han har tatt på seg denne rollen, og ønsker å fortsette på samme måte de fire neste årene.

– Noe av det jeg har vært med å bidra til de siste tre årene er å fremme de sakene som har direkte betydning for oss her i Nord-Gudbrandsdalen. Det er viktig for oss at kraftproduksjonen blir bevart av lokale hender. Dette holdt på å bli endret, men vi klarte heldigvis å stoppe det, forteller Fasteraune.

I fjor var han også med sine partifeller og fremmet et forslag som ville sikre finansiering til kulturarvskoler, deriblant Hjerleid på Dovre. Til tross for at forslaget ble nedstemt er Fasteraune glad for at de klarte å løfte saken opp i dagen og fikk til en konstruktiv diskusjon.

Klar klimapolitikk

Fasteraune ønsker å avkrefte myten om at Senterpartiet er blant klimaverstingene når det kommer til partiprogrammet.

– Vi har alltid hatt en grunnidé om å ikke forbruke mer enn det som er nødvendig, men drive bærekraftig. Vi er opptatte av det grønne skiftet, og ønsker å bruke naturen og det rundt oss for det som det er verdt. Planeten klarer seg alltid, men vi mennesker skal også bo her, mener Fasteraune.

Han sier de store tingene som utgjør en forskjell drukner i bagateller som bilfri sone i hovedstaden.

Ønske om desentralisering

Noe av det Senterpartiet i Oppland går til valg på er et ønske om å oppheve Innlandet fylke og gå tilbake til den tidligere fylkesfordelingen med Hedmark og Oppland.

– Det er sikkert en kostbar prosess å gå tilbake, men vi vil avgjøre det gjennom folkeavstemming. Vi ønsker at fylkene skal være på en slik størrelse at det går an å bli sett og hørt. Høyresiden mener at det vil være enklere å bli hørt med færre kommuner, men det stemmer ikke. Det gjør bare avstandene større og det blir vanskeligere for de i utkanten å bli sett, mener Fasteraune.

Noe av det han brenner for er også næringsutvikling i distriktene, og mener det er bra at flere ser verdien av desentraliserte arbeidsplasser, med villreinsenteret på Hjerkinn som et godt eksempel.

Fasteraune understreker også hvordan pandemien har fått folk til å være kreative i den nye arbeidshverdagen, og innsett at flere oppgaver kan gjøres fra hjemme.

– Jeg ønsker at alle skal ha like muligheter uansett hvor de bor i landet, og at vi kan leve gode liv uten at vi er nødt til å pendle. Vi er alle like mye verdt og like gode uansett hvor vi kommer fra, mener han.

Partiet har også vært tydelige på at de ønsker å reversere politireformen, noe Fasteraune mener er en reell muligheten dersom de havner i regjering med Arbeiderpartiet.

– Ap gikk it utgangspunktet inn for reformen, men sier seg nå villige til å endre mening. Til og med statsministeren sier vi må se på distriktene for å rekruttere politi, sier han.