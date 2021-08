Nyheter

Saken var oppe i formannskapet i januar i år, i forbindelse med at den mangeårige leiekontrakten var i ferd med å løpe ut. Også da var det innstilt på en forlengelse av avtalen. Under møtet ble det imidlertid kjent at eierne av Vollheim camping også var interessert i å leie eller kjøpe hele eller deler av arealet. Saken ble derfor utsatt.