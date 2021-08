Moskus skutt ved Hondyrju

Nyheter

– Vi fikk melding i går om at en person hadde gått seg på dyret, forteller feltansvarlig i SNO, Tord Bretten.

Møtet mellom de to gikk bra, men siden dyret hadde vandret ut fra kjerneområdet, ble det avlivet.

Bretten forteller at det har vært et veldig rolig år i så måte. Det eneste er et streifdyr ut mot Sunndalen, men da det var en sesongmessig vandring ble ikke dette dyret tatt ut.

Kjøttet fra oksen som ble skutt ved jernbaneundergangen ved Hondyrju skal leveres Hogna mat i Rennebu, som har en kontrakt med Statsforvalteren i Trøndelag om slike uttak.