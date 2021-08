Påviste rovviltskader på samme nivå som i fjor - Økning på skader fra bjørn

Nyheter

– Store tap til rovvilt er en utfordrende situasjon for beitedyreiere, og vi vet at det har forekommet enkelte steder også i sommer. Vi er samtidig glade for at vi ser ut til å holde oss på samme historisk lave tapstall som i fjor sommer, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

1295 sau skadet av rovvilt

Statens naturoppsyn oppsummerer hvert år foreløpige tall på antall påviste rovviltskader på sau fra 1. januar til 1. august. Inneværende beitesesong har SNO påvist 515 rovviltskader, det er på samme nivå som i 2020, hvor vi hadde de laveste tallene på påviste rovviltskader siden SNO startet systematiske registreringer av rovviltskader i 2002.

Dyreeiere eller andre som oppdager husdyr som er mistenkt skadd eller drept av rovvilt, melder fra til Statens naturoppsyn, som gjør undersøkelser i felt for å påvise rovviltskader.

Åpnes for lisensfelling av bjørn i Oppland I region 3 Oppland åpnes det for lisensfelling av tre bjørner i 2021. I region 5 Hedmark blir det ikke åpnet for lisensfelling av bjørn i år.

De siste årene har både antall innmeldte tap og påviste rovviltskader blitt stadig færre.

Hittil i år er det innmeldt 1295 sau hvor det er mistenkt at rovvilt står bak, og 515 av disse har fått påvist skader fra rovvilt. I 2020 ble det på samme tid innmeldt 1470 sau og 517 av disse fikk påvist rovviltskader.

Økning i skader fra bjørn

– Det er dokumentert nesten en dobling i antall sau tapt til bjørn, det vil si på samme nivå som i 2019. Tapet til bjørn er likevel lavt sammenlignet med tidligere år, sier Hambro.

Har fått svar på DNA-prøver fra Dombås og Vågå: – Det er samme bjørn Svar på DNA-prøver tyder på at bjørnen som ble skutt i Vågå den 7. juni er samme bjørn som ble observert på Dombås noen dager før.

Motsatt ser vi en sterk nedgang i antall påviste skader fra ulv – 39 skader inneværende beitesesong mot 121 skader i 2020. Det er registrert en stor nedgang i antall påviste ulveskader i innlandet (rovviltregion 5 Hedmark), mens det er registrert en økning i Viken (rovviltregion 4 Akershus).

– Det er viktig å huske at dette kun er foreløpige tall, og at beitesesongen ikke er over. Tallene vil endre seg fram til sauen er sanket, sier Hambro.

Mens det vanligvis blir færre skader fra ulv og kongeørn utover sommeren, øker bjørne- og jerveskader. Ofte med topp i august eller september.

- Nedadgående trend for rovviltskader

Ett enkeltindivid av bjørn eller ulv kan forårsake flere skader i et begrenset område, mens skader fra gauper ofte er mer spredt og færre antall skader. Jerv, som også er åtseleter, kan partere og gjemme unna sine byttedyr, hvilket gjør det vanskeligere å oppdage kadavrene.

– I seg selv sier ikke de foreløpige tallene så mye om det totale tapstallet, men de gir en god pekepinn på den nedadgående trenden for rovviltskader når vi sammenligner med tilsvarende tall fra tidligere år, sier Hambro.