Vaksineleveransene holder seg på høyt nivå

I forrige uke ble det satt 130 vaksinedoser i Dovre, herav gikk 36 til personer som fikk sin første dose, mens 94 fikk sin andre. Det er totalt satt 2939 vaksinedoser i kommunen. 1974 personer har fått minst en dose, og 1189 personer av disse har fått to doser.

I Lesja er det satt totalt 2074 vaksinedoser. 1347 personer har fått første dose, og av disse har 727 fått andre dose.

Denne uken

Dovre kommune har fått bekreftet leveranse av 528 vaksinedoser denne uken, mens det neste uke er ventet 546 doser. Lesja kommunen mottar 390 doser denne uken.

Kommunene har fått forespeilet at vaksineleveransene holder seg på et høyt nivå, og er i ferd med å ta kontakt med innbyggere som har fått time for andre vaksinedose, for å gi mulighet for å fremskynde denne. Det skal gå minimum fire uker mellom første og andre dose, og maksimum 12 uker.

Vaksineringen foregår primært på onsdager i begge kommuner.

Vaksinasjon for alle over 18 år

Alle over 18 år får nå tilbud om vaksine, men du må selv ringe for å bli satt i vaksinekø for første dose. Man blir deretter satt opp automatisk for andre dose.

Regjeringen har også besluttet at 16- og 17-åringer skal få tilbud om vaksine. Informasjon om dette vil komme etter hvert og alle blir deretter kontaktet av kommunen.

Smittesituasjonen

Det er for tiden ingen personer i smittekarantene eller isolasjon i Dovre. I Lesja har det ikke blitt påvist nye koronasmittede siden 13. august, og de fleste som var satt i karantene er nå ute av denne. Det er bekreftet at det var Delta-varianten av viruset som sto for smitten denne gang, men det ser ut til at smittesituasjonen nå er under kontroll. Lesja kommune ber fortsatt alle om å vise forsiktighet og over holde smittevernreglene.