Årets ryperapport viser en god rypehøst - Men det finnes unntak

I forkant av jakta gjøres det takseringer av bestanden i de ulike fjellområdene. Ifølge Torgeir Lande i Norges Fjellstyresamband ser det ut til å bli en god jaktsesong.

– Etter et veldig bra til middels bra år i Sør-Norge i 2020, ser det ut som det også blir bra mange steder i 2021. Dette om man ser Sør-Norge under ett, men som vanlig er det noen unntak forteller Lande.

Det er et middels år rundt omkring Gudbrandsdalen med en liten nedgang i tetthet siden 2020.

Fjelloppsyn Tore Larsson på Dovre melder om bra med stamfugl, noe som bekrefter inntrykket fjelloppsynet har etter å ha vært mye ute i vinter- og vårmånedene. Dessverre er kyllingproduksjonen dårlig, akkurat som i 2020.

Årets taksering i Lesja viser en liten nedgang både i tetthet av voksenfugl og kyllingproduksjon.

– Dette er noe overraskende, særlig med tanke på kyllingproduksjon, da forholdene under klekkinga var veldig bra, men med en nedgang i tetthet av voksenfugl kan dette være medvirkende, melder rapporten fra Lesja fjellstyre.

Taksørene melder om til dels krevende forhold, og det er sannsynlig at takseringen ikke har gitt et helt reelt bilde av bestanden. Tatt tallene i betraktning vurderes det å ikke åpne for mer jakt etter 10. oktober. Kvoter og reguleringer kommer til å fastsettes i løpet av et par uker.