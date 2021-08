Ola (73) fullførte sitt tjuende Birkebeinerritt

Nyheter

– Det har for lengst blitt en tradisjon at jeg deltar her. Men nå tror jeg det er slutt ettersom jeg har nådd et mål som jeg har hatt de siste årene. Nemlig å få 20 fullførte ritt, sa Holen som har like mange merker. Hvert år han har syklet har han også klart merkekravet med god margin. Ola oppgir en viktig grunn til at han tror det får holde med 20. Det er at han begynner å trekke på årene.