Denne kommunen vant kommune-NM 2021: Se hvordan Lesja og Dovre gjør det

Totalt i Innlandet er det Hamar som kommer best ut, etterfulgt av Lillehammer og Ringsaker. Lesja er på 20. plass og Dovre på 26. plass av de 46 kommunene i fylket. På landsbasis vil dette si en 196. plass for Lesja og en 233. plass for Dovre. Det er 356 kommuner i Norge.