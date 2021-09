Dovrebanens historie (1870-1921): Lange politiske prosesser før Dovrebanen så dagens lys

Nyheter

For høyt og for mye snø

I 1872 ble jernbanelinjen over Røros vedtatt. Stortinget mente det var en stor fordel siden banens høyeste punkt bare ville bli 670 m.o.h., mens det over Dovre ville nå en høyde av 1025 m.o.h. Dessuten mente de at snøforholdene ville bli mye verre på Dovre. Rørosbanen hadde også en stor fordel siden den ville bli billigere siden de mente den var noen mil kortere. Dermed ble tanken om å få en jernbanelinje over Dovrefjell slått ut for lange tider framover.

Men fjorten år etter Rørosbanens åpning, ble manglene offentlig diskutert. Den største svakheten var de to sporviddene. Banen mellom Trondheim og Hamar var smalsporet, mens strekningen Hamar-Kristiania var normalsporet. Utgiftene til ombyggingen av banen mellom Trondheim og Hamar ble beregnet til rundt 10 millioner og derfor kom andre muligheter inn i bildet.