Riksantikvaren krever plan for klimautsatte kulturminner

– Vi har en bygningsarv som er helt unik, med middelalderbygninger fra 1100-tallet og fram til i dag, som vi plikter å ta vare på for framtidige generasjoner, sier riksantikvaren.

Ifølge Klassekampen deler Geiran bekymringen til direktør Nina Refseth ved Norsk Folkemuseum der bygningen må repareres og vedlikeholdes oftere og oftere.

Riksantikvaren vil ha klarere politiske prioriteringer for redning av kulturminnene.

– Vi vet at et fuktigere klima gir mer sopp og råte som angriper treverk i gamle trebygninger. Vi har også sett at økt fare for flom kan gjøre at vi mister arkeologiske kulturminner, sier hun.

