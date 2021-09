Velger du mobilen i stedet for brødskiva om morgenen? 1 av 4 innlendinger gjør det

Nyheter

Innlendinger flest ønsker å få i seg frokost på morgenen. Samtidig oppgir mange innlendinger at de heller tar fram mobilen.

– Her tror jeg vi må ta en titt på prioriteringene våre. Det kan være mange årsaker til at vi dropper frokosten, men mobilen bør ikke være en av dem, sier Mia Bergmann, nordisk sjef i Herbalife Nutrition som står for undersøkelsen.

- Få i deg noe

Mobilen er imidlertid ikke det eneste hinderet. De har for dårlig tid, er for trøtte og har for liten matlyst. Enkelte innlendinger mener også at de kan gå ned i vekt ved å droppe dagens første måltid.

– Trøtthet og dårlig tid kan nok de fleste kjenne seg igjen i. Et godt alternativ kan derfor være å tilberede frokosten dagen før. Opplever du manglende matlyst er det likevel viktig at du får i deg noe. Det handler i stor grad om vaner, og du kan venne kroppen til å bli sulten om morgenen, sier Bergmann.

At vi går ned i vekt ved å droppe frokosten er det imidlertid lite som tyder på, og i noen tilfeller kan det faktisk virke mot sin hensikt.

Velger usunne frokostvaner

I løpet av koronatiden har stadig flere bestilt frokost på døren, og hele 70 prosent av fylkets innbyggere svarer at de ville betalt for en hjemlevert frokost. 6 prosent er villig til å betale opptil 200 kroner.

Travle dager og raske løsninger kan også bety usunne frokoster fra bensinstasjonen – og her ser mannfolket, på landsbasis, ut til å toppe statistikken. Hele 12 prosent menn, i forhold til 6 prosent kvinner, oppgir at de spiser kake, bolle, muffins eller pølse til frokost.

– Det er selvfølgelig greit å unne seg en bolle til frokost inni mellom, men det burde ikke bli et daglig frokostmåltid. Stå opp litt tidligere, reduser skjermbruken og sett av noen minutter til å få i deg en god og næringsrik frokost, sier Bergmann.

