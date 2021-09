Hareide lover flere togavganger på både Dovrebanen og Raumabanen

Nyheter

–Frem til desember 2022 skal Go-Ahead Nordic, SJ Norge og Vy Tog skal etter planen sette opp om lag 250 nye avganger i uka, det vil si om lag 35 nye avganger i snitt per dag. Dette er avganger som togselskapene selv har initiert i konkurransene om trafikkpakkene, og viser at operatørene legger seg i selen for å tiltrekke seg flere passasjerer. Dette er helt i tråd med intensjonen med reformen, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en pressemelding.