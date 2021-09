Ingen nye tilfeller av korona i Lesja

Nyheter

Den siste av disse ble registrert 31. august. Etter dette har det ikke kommet meldinger om nye personer med påvist smitte i Lesja. Det har heller ikke blitt meldt om påvist koronasmitte i Dovre. Det pågår fortsatt testing og smittesporing.

Lesja kommuner melder at helsemyndighetene innfører nå testregime for barn og unge. Det innebærer unntak fra smittekarantene for nærkontakter under 18 år, dersom de gjennomfører testregime, og for personer over 18 år som kommunelegen beslutter unntak for. Kommunene skal utarbeide retningslinjer for testregimet.

Kommunen melder også om at det er regionalt samarbeid om koronatelefon og testing på helg. Førstkommende lørdag er det Vågå som tar seg av testing i Nord-Gudbrandsdalen.