Møte for kommunane i Nord-Gudbrandsdalen om TV-aksjonen: - Godt motteke av alle

Nyheter

Her fekk kommunane ei innføring i nett kva årets aksjon går i og kva praktiske forhold som må tenkjast på i gjennomføringa.

- Betre situasjonen til eit anna menneske

TV-aksjonen er meint til å verke som ei positiv endring for jentene som risikerar å bli gifta bort, foreldra deira og lokalsamfunnet dei bur i. På møtet vart det gitt praktiske opplysningar til kommunekomiteen og det opna for innspel.



- Det var eit todelt møte. I den første delen opplyste vi om temaet, som er «BARN, IKKE BRUD». Kvart tredje sekund vert det gifta bort ei jente ein stad i verden. Gjennom prosjektmidla her fokuserer vi på arbeid i Bangladesh, Mali, Niger, Nepal og Malawi, fortel koordinator for TV-aksjonen, Wiggo Slåttsveen.

Sparebankene med lokal næringslivsdugnad under høstens TV-aksjon De to sparebankene i dalen forener krefter og utfordrer lokalt næringsliv under TV-aksjonen den 24. oktober.

I den andre delen gjekk dei gjennom kva som er dei positive konsekvensane ved å delta. Kvart år er det forskjellig tema som det samlast inn støtte for, men kvart tema har det til felles at dei er til hjelp.



- Det følast godt å vete at ein har gjort situasjonen betre for eit anna menneske. I tillegg er dette mange unge sitt første møte med frivilligheit og det er engasjerande å ta del i frivillig arbeid i kommunen ein bur. Det er ein superfin måte å bygge nettverk på når det gjeld integreringsarbeid – og det er også god fysisk trening å gå med bøsse, seier Slåttsveen.

Samansett årsak

Per fredag 3. september har det komme inn nesten 3,1 millionar kroner. Første TV-aksjon skjedde i 1974, men aksjonen i seg sjølv har gått føre seg sidan 1946.



- Temaet vart godt motteke av alle. Det er tidsvitnar i regionen og nokre av desse vil stå fram. Det må gjerast på ein trygg måte, seier Slåttsveen.

Ungdomsorganisasjonen URO har jobba for å forby barneekteskap av dei under 18 i Norge, og i 2018 klarte dei det. Det er difor klart engasjement for dette.



- Vi skal ikkje langt tilbake i eiga historia. Det er ein samansett årsak til at det skjer i landa TV-aksjonen jobbar med no, og eg tenkjer det er ei blanding av kultur og religion – men fattigdom er den største drivaren. Foreldre har ikkje råd til eiga barn og giftar dei bort for å gi familien midlar. Det er det vi skal prøve å gjere noko med, seier Slåttsveen.

Årets innsamling er både fysisk og digital. Å få gå med bøsse gir moglegheit til å spreie kunnskap og folk blir nysgjerrige når bøsseberarane kjem på døra.