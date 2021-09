90 prosent av landets befolkning må være fullvaksinert før vi kan leve som normalt igjen

Nyheter

Yngre aldersklasser får nå tilgang til vaksiner og snart kan vi beskytte alle som er utsatte for smitte og kan bli rammet av alvorlig sykdom.

Økning forrige uke

Smitten økte med 174 prosent i aldersgruppen 13-19 år forrige uke. I samme periode økte den med 95 prosent i aldersgruppen 20-39 år.

De som nå ligger på sykehusene, på intensivavdelingene og i respirator er stort sett de som ikke er vaksinert eller bare fått en dose. Dette ser vi i Norge og internasjonalt. Tallenes viser tydelig at den som er ikke vaksinert løper en betydelig risiko for å bli alvorlig syk. Folkehelseinstituttet har sagt at kriteriene for å stanse gjenåpningen av samfunnet og gå tilbake til gamle tiltak er belastningen i helsetjenesten og innlagte på norske sykehus. Hvis vi kommer dit at kapasiteten på norske sykehus blir truet igjen vil dette bety hjemmeskole, økt sosial distansering, nedstengte fritidsaktiviteter og minsket tilgang til kultur og uteliv.

Regjeringen går ikke videre i gjenåpningen nå, og blir stående på trinn 3 frem til vi kan gå til en normal hverdag med økt beredskap. Det er data, ikke dato som avgjør når det blir. Regjeringens mål er at nær 90 prosent av den voksne befolkningen skal ha blitt fullvaksinert før dette skjer.

12-15 åringer får tilbud om vaksine

Regjeringen har besluttet at 12-15-åringer skal få tilbud om koronavaksine, slik Folkehelseinstituttet anbefaler. Aldersgruppen vil i første omgang tilbys én vaksinedose, Comirnaty fra BioNTech/ Pfizer.

– De faglige rådene er at 12-15-åringene får flere fordeler enn ulemper ved en vaksinasjon. Det har vært avgjørende for regjeringen. Nå er det mye smitte blant barn og unge, og vaksine vil bidra til at også denne gruppen får en mer normal hverdag, sa statsminister Erna Solberg på torsdagens pressekonferanse.

– Og du som har valgt å ikke la deg vaksinere: Reflekter over dine motiv. Det er ditt valg og dette skal respekteres, men er det usikkerhet rundt fakta, ta kontakt med din fastlege og ta så en beslutning som har betydning for deg og for samfunnet. Er oppfordringen fra fylkeslege Harald Vallgårda.