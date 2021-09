Kommunestyret i Dovre vedtok leieavtalen for Haugasand mandag kveld

Nyheter

Den 50 år gamle leiekontrakten løper ut ved nyttår, og Dovreskogen idrettslag ønsker å videreføre denne. Da saken kom opp til behandling i formannskapet i januar i år, ble det imidlertid kjent at eierne av Vollheim camping også hadde ytret ønske om å leie eller kjøpe hele eller deler av området. Saken ble derfor utsatt, for at nødvendige vurderinger kunne bli gjort. I slutten av august var saken på nytt på sakskartet i formannskapet, men medlemmene her ønsket en bredere forankring av vedtaket, og saken ble sendt videre til kommunestyret.