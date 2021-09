Møte om E136: – Det må være politisk medvirkning

Nyheter

Onsdag denne uken møtte Fasteraune representanter for Senterpartiet fra Møre og Romsdal og Rauma på Skiri i Romsdalen. Bakgrunnen for møtet var valg av vegløsning på strekningen mellom Marstein og Flatmark. Fasteraune møtte andrekandidat for Sp i Møre og Romsdal, Geir Inge Lien, og Torbjørn Rødstøl og Magnhild Vik fra Rauma Sp.