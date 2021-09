Fersk måling fra NRK: Senterpartiet inne med bare ett mandat i Oppland

Nyheter

September-målingen viser at Oppland får et svært jevnt og spennende valg. Den viser at Senterpartiet får inn bare ett mandat fra Oppland valgkrets. På NRKs måling i august var det et dramatisk fall for Sp på -8.5 til 26.6 %. Dette fallet fortsetter i september med -3.7 til 22.9 %. Dette er da ikke lenger nok til å få inn to representanter fra Oppland. Listetopp og sittende andrekandidat Marit Knutsdatter Strand sitter trygt, men andreplass Bengt Fasteraune er ute i denne målingen.