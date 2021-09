No har ungdommen fått koronavaksine: – Det gjekk jo så fort

Nyheter

Tidlegare denne månaden opna Folkehelseinstituttet (FHI) for at ungdom frå årskulla 2006-2008 også skal få tilbod om koronavaksine. I tillegg skal alle fødd i 2009 får tilbod så snart dei har fylt 12 år. Det er bestemt at vaksinasjonen skal bestå av éi dose i første omgang. FHI seier at ungdom i alderen 12-15 år generelt har svært god effekt av vaksinasjon.