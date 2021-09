"Rypeweb" kan styrke tilliten til bærekraftig viltforvaltning: - Ser ut til at vi viser vei

Nå skal 50 000 rypejegere ut i fjellet. Norge er i front på reelle tall for rypeproduksjon og avskyting under jakta, mener Statskogs fagsjef for jakt og fiske, Jo Inge Breisjøberget.