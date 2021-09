Kronprins Haakon gjorde som sin oldefar: – Gratulerer med 100-års dagen

Nyheter

Kronprins Haakon gjorde som sin oldefar og navnebror Kong Haakon gjorde for 100 år siden, da han åpnet Dovrebanen, og kom i kongevognen til en festpyntet Hjerkinn stasjon. Han ble møtt på perrongen på Hjerkinn av Elbritt Gråberg, som er en av de første kvinnelige togekspeditørene. Gråberg har 40 års fartstid, de siste 30 på Dombås. Gråberg hadde med seg en gave fra Bane Nor til Kronprinsen, en del av en togskinne. Så gikk ferden for Kronprinsen og de andre gjestene til et serveringstelt, dit de gikk til tonene av Dombås musikkforening. Fra serveringsteltet kunne de nærmere 100 gjestene følge med på programmet fra scenen.