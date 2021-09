Vigga er i vekst: – Det er bra at folk ser nytten av å ha ei lokalavis

Nyheter

Det er snakk om 26 abonnenter i pluss fra nyttår.

– Dette er ikke et veldig høyt tall, men det er gledelig med vekst, sier Astrid Kvam Helset, avtroppende redaktør og daglig leder i Vigga.

Den siste opplagsveksten gir Vigga et opplag på 2322 ved utgangen av siste halvår. Det er færre som har Vigga komplett, altså både papir og digitalt, nå - om man sammenligner med forrige halvår. 714 personer er registrert som rene digitale abonnenter, mot 624 ved utgangen av fjoråret. 99 abonnenter har valgt å lese Vigga bare på papir.

– Jeg håper folket i Lesja og Dovre ser hvor viktig det er å ha ei lokalavis som Vigga tett på, som kan dekke de virkelig nære sakene. Vi vet vi er i konkurranse med både Netflix, VG og Disney+ når regningene skal gjøres opp, og vi håper folk ser verdien av å kunne følge med på det som skjer der de bor. Det er god plass til flere i Vigga-familien, sier Helset.

Landslaget for lokalaviser (LLA) sier at man ser av opplagstallene at lokalavisene er en viktig informasjonskilde også når pandemien går mot slutten. Avisene som er tilknyttet LLA øker samlet med 0,53 prosent. Over 60 prosent av LLA-avisenes opplag er komplettabonnement, nesten 30 prosent heldigitale.

LLA-avisenes samlede opplag er nå 358 139. Det er LLAs generalsekretær Tomas Bruvik godt fornøyd med.

– Gjennom pandemien tror og håper jeg at folk har sett hvor viktig det er å ha ei lokalavis i kommunen sin. Avisene våre formidler nyttig og livsviktig informasjon, og de knytter folk sammen. Lokalavisene er også en nyttig mediekanal for bedrifter, organisasjoner og kommuner. Særlig har mange kommuner brukt lokalavisa det siste året for å få ut samfunnskritisk informasjon i et troverdig miljø, sier Tomas Bruvik.

Opplagstall for avisene i Innlandet: