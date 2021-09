Fylkesordføreren spør ungdommen om råd

Nyheter

Hva må til for at ungdommen skal fortsette å bo i Innlandet? Hva er bra og hva kan bli bedre? Dette er noe av det fylkeskommunen ønsker svar på når de nå går i gang med tre store regionale planer: Det inkluderende innlandet, Klima, energi og miljø og Samfunnssikkerhet.

– Siden disse planene skal være med å forme innlandssamfunnet i framtida, er det ekstra viktig at ungdommen får komme med sine innspill. Det er jo de som skal bo her, sier fylkesordføreren.

Frister med 5000 kroner

Fylkesordføreren sitter selv i juryen, og han kan friste med mange premier. Førstepremien er et gavekort på 5000 kroner i en valgfri sports- eller el-butikk. Andrepremien får gavekort på 3000 kroner, tredjeplass 2000 og det blir trukket fem tilfeldige vinnere som får et gavekort på 1000 kroner hver.

– Vi håper det blir mange som deltar, for vi vil veldig gjerne få så mange ulike innspill som mulig, sier Hagen.

Kan levere tekst, film eller musikk

Konkurransen er for ungdom i alderen 16-19 år som bor i Innlandet. De kan levere tekst i ulike sjangre, lage film eller musikk, og fristen for å levere inn bidrag er 1. desember 2021.

Vinnerbidragene vil publiseres i fylkeskommunens kanaler, men tanken er at også andre utdrag skal kunne brukes i de ferdige planene. De regionale planene blir digitale planer slik at både tekst, film og musikk kan flettes inn. Planene for Det inkluderende innlandet og Klima, energi og miljø skal stå ferdig til jul 2022 og planen for Samfunnssikkerhet skal stå ferdig sommeren 2023.