Silje Marie er tilbake for fullt

Nyheter

Det var mye å glede seg over for Dombås-skiskytteren i NM som samlet de beste på hennes alderstrinn. Silje Marie var førstereis i dette arrangementet ettersom hun verken fikk gått på Voss i fjor eller Steinkjer året før. En av tre lovende skiskyttere fra den lokale skiskytterklubben, har slitt med kronisk bronkitt etter at hun tok steget over i juniorklassen. Det har bremset Silje Maries utvikling. 18-åringen har dessverre ikke fått vist hva hun er god for.