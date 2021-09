Dovre kommune er positive til dagsturhytta, men beliggenheten avgjøres først når økonomien er avklart

Nyheter

Kulturkonsulent Anethe Kleven forteller at før man involverer innbyggerne ytterligere, med tanke på beliggenhet, må man avvente en positiv innstilling fra politikerne i forbindelse med økonomiplanen, som kommer opp i desember. Dagsturhytta ble kanskje oppfattet som en regelrett gavepakke fra fylkeskommunen, da planene ble presentert for kommunene sist vinter. Faktum er at det også må legges inn en del kommunale midler, blant annet til grunnarbeid og eventuelle tilvalg som solcelleanlegg og toalettfasiliteter, dersom beliggenheten krever dette.