Seminar om «fjellets skjulte rikdom»: – For alle med interesse av lokalhistorie

Nyheter

Dovre & Lesja aktiv arrangerer bergverkseminar på Hjerkinnhus den 9. til 10. oktober. Til vanleg driv selskapet også med guida turar i fjellet om sommaren.

– Dette gjer vi blant anna for å utvide sesongen utanom moskussafari med seminar. Hit kjem høgt respekterte foredragshaldarar som er særs anerkjente innanfor miljøet, fortel arrangør Rune Nørstegård.

Dit kjem blant anna Arnfinn Kjelland ved Høgskulen i Volda, Kjeld Voldheim ved Gudbrandsdalsmusea, Bjørn Ivar Berg ved Norsk bergverksmuseum, Terje Berkgård og Tom Heldal ved Norges geologiske undersøkelse (NGU), og Torstein Johnsrud, leiar av Stiftelsen Folldal gruver.

– Seminaret tek for seg alt frå lokale jernverk i Lesja og Dovre til skiferbrotet i Oppdal, og vil også drøfte moglegheitene for framtida. Eg trur dette kan bli særs interessant for dei som har arbeidd i gruvene på Hjerkinn eller har interesse for temaet, men også for dei som har generell interesse av lokalhistorie, seier Nørstegård.

I tillegg til foredrag blir det også sosiale kveldsarrangement med blant anna middag, quiz og historieforteljing.