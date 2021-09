- Situasjonen i landbruket er alvorlig, og næringa trenger en offensiv landbrukspakke

Nyheter

Det er en alvorlig situasjon i landbruket, noe bruddet i jordbruksforhandlingene i vår viste.

- Partiene må levere på valgløftene

Landbruket opplever i tillegg en kraftig kostnadsvekst. Mens kostnadene øker, står mange bønder overfor store investeringer når blant annet kravet om løsdrift for storfe kommer.

- Da trenger vi en forpliktende plan for når og hvordan det skal skje. Vi må få avsatt økte investeringsmidler og få dekket den ekstraordinære kostnadsøkningen. Dette må på plass i høst. Det vil være et sterkt signal fra kommende regjering om at bonden er ønsket med videre, sier Bjørn Gimming.

Ap, Sp og SV sonderer nå om et mulig regjeringssamarbeid. Alle tre partiene har i valgkampen gitt løfter til landbruket om retningsskifte og økte inntekter.

- Nå må partiene som vant valget levere på valgløftene. Velgerne ønsket et landbruk som tar i bruk hele landet. Den forpliktende opptrappingsplanen for å løfte inntekten til bonden på nivå med andre grupper, må inn i regjeringsplattformen, sier Bjørn Gimming.

Mangfold til samfunnet

- Når kommende regjering legger fram sitt forslag til statsbudsjett for 2022 i november, må de finne plass til full kompensasjon av kostnadsøkninger og en investeringspakke. Det er viktig å minne om at hver krone bonden investerer gir mangfold tilbake til samfunnet, påpeker Gimming.

Det som er i landbrukspannen er en forpliktende opptrappingsplan, kompensasjon av kraftig kostnadsvekst i tilleggsforhandlinger og økte investeringsmidler.