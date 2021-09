Norge åpner - men isolasjon, vaksinering og testing er like viktig

Nyheter

– Smittetallene synker. Sykehusinnleggelsene har flatet ut. I løpet av få uker forventer vi at store deler av den norske befolkningen er fullvaksinerte, sier statsminister, Erna Solberg.

Viktig å vaksinere seg

- Folkehelseinstituttet mener at det er liten risiko for at epidemien skal komme ut av kontroll, gi betydelig sykdomsbyrde eller true helsetjenestens kapasitet. Derfor kan vi gå tilbake til en normal hverdag. Vi vil fjerne de aller fleste smitteverntiltakene, fortsetter Solberg.

I tillegg vil samfunnet ha økt beredskap og raskt kunne iverksette tiltak hvis situasjonen tilsier det. Kommunene vil fortsatt ha en viktig rolle i å reagere hvis utbrudd fører til at kapasiteten i helsetjenesten utfordres, understreker Solberg.

- Folk vil fremdeles bli syke, og derfor er det viktig at alle vaksinerer seg, understreker Solberg.

I Innlandet er nå 70.5% av befolkningen fullvaksinerte, og 79% har fått én dose. Blant alle over 55 år er mer enn 90% fullvaksinert, og blant alle over 45 år har over 90% fått minst én dose.

I de yngre aldersgruppene varierer det mer hvor mange som er vaksinert. Blant de mellom 25 og 39 år, er det fra 55 til 88% fullvaksinerte i ulike kommuner. Totalt sett for Innlandet har 84.2% av alle mellom 25 og 39 år fått en dose, og 74.7% av denne gruppen har fått to doser.

Disse reglene og rådene gjelder

Når vi går over til en normal hverdag, fjernes alle restriksjoner innenlands, med unntak av kravet om å gå i isolasjon hvis du er syk med covid-19. Dette gjelder fra og med lørdag 25. september.

– Meteren gjelder ikke lenger. Vi kan da være sammen på samme måte som tidligere.

- Vi opphever begrensningene på hvor mange som kan være sammen på arrangementer.

- Det er slutt på krav om bordservering og innslippsstopp

- Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, bør du fremdeles teste deg. Det gjelder også vaksinerte.

- Hvis du blir smittet med korona, må du isolere deg for å unngå å smitte andre. Det vil ikke være en anbefaling, men en regel som du kan få bot for å bryte.

- Det anbefales at uvaksinerte som bor sammen med en som er blitt smittet, tester seg eller går i karantene. Det gjelder uavhengig av om man får symptomer eller ikke. Andre uvaksinerte nærkontakter trenger ikke å gå i karantene, men bør ta en test.

– Vi beholder også de rådene vi har blitt så godt kjent med: Om å vaske hendene ofte, hoste i et lommetørkle eller i albuekroken og holde oss hjemme hvis vi er syke, sier Solberg.

– Men kortversjonen er: Nå kan vi leve som normalt, understreker Solberg.

Kan velge hva man vil praktisere

Smittetallene for covid-19 blir derfor mindre viktige fremover, mens den samlede belastningen som også inkluderer influensa og RS-virus, blir mer avgjørende.

– Nasjonalt skal vi ha gode overvåkingssystemer som raskt fanger opp utbrudd og nye virusvarianter, men kommunene må selvsagt også følge med lokalt. Alt dette for at vi skal ha beredskap for å håndtere situasjonen dersom den endrer seg. Regjeringen har slått fast at vi må opprettholde denne beredskapen i alle fall ut året. Vi anbefaler at strategien revideres mot slutten av året. Men alle må være forberedt på at det også blir økt beredskap gjennom vinteren 2022. Regjeringen har forsikret kommunesektoren om at deres utgifter til dette vil fortsatt bli kompensert av staten, sier Høie.

Når myndighetenes råd og regler i hovedsak forsvinner, kan den enkelte velge selv hvilken risiko hun vil ta og hvilke tiltak hun vil praktisere.