Moskus har gått fra Dovrefjell til Storås

Det er nå folk fra SNO som er ute og ser etter dyret.

175 kilometer fra hjemme

- Dersom flere observerer moskusen er det bare å holde avstand, nyte synet og melde fra til oss, sier Lars Olav Lund i SNO til Trollheimsporten.

To uavhengige personer har observert moskusen. Det så ut til at dyret beveget seg litt østover, men det er umulig å si hvor det vil ta veien. Moskusen har da altså forlatt kjerneområdet på Dovrefjell. Plotter man inn avstanden mellom Dovrefjell og Skjervøyan ved Storås på kartet, får man 175 tilbakelagte kilometer.

- Det er ikke uvanlig at moskus legger ut på vandring, og dette er heller ikke spesielt lang avstand for dem å tilbakelegge. Moskusen vet jo ikke at det ikke finnes andre dyr av samme art lenger nord i landet, påpeker Lund.

Vil bli felt

Lund understreker at det ikke er noen grunn til å være redd for dyret, men man skal selvsagt ha respekt og holde avstand. På Dovrefjell er det mange som er ute og ser etter disse dyra, og det går jo stort sett bra. Det er sjelden man hører om uheldige hendelser.

Lund ber om at de som observerer dyret melder fra til han. Denne moskusen er såpass langt unna kjerneområdet at den vil bli felt dersom muligheten byr seg. Det er SNO som har kontroll på dette.