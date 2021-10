Nyheter

Årsaken er at det er fare for ras, og at det skal tas ned store steinmasser. Veien ventes å holde stengt til onsdag morgen kl 07.00.

Riksvei 3 Kvikneskogen er nå åpnet i ett felt, etter at det her brant kraftig i en søppelbil. Veien dirigeres nå forbi i ett felt og kan også benyttes som omkjøringsvei for alle typer kjøretøy. Alternativet er via fylkesvei 30 Røros, eller E136/E39 via Åndalsnes.