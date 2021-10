Brearkeologer reddet 1300 år gammel ski ut av isen – Nå er verdens best bevarte forhistoriske skipar funnet

Nyheter

Arkeologene måtte tilbake med riktig utstyr for å få skia ut av isen. De klarte å berge ut en fantastisk forhistorisk ski. Ikke langt unna ble det i 2014 funnet enn 1300 år gammel ski. Nå viser det seg at de to skiene er et par. Verdens best bevarte forhistoriske skipar.