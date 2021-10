Nyheter

Invitasjonen kom i kjølvannet av rapporten som ble levert fra den tverrpolitiske arbeidsgruppa før sommeren. Arbeidsgruppa ble nedsatt sommeren 2020, for å kartlegge hva kommunen kan gjøre for å stimulere til næringsutvikling i Dovre. Blant konklusjonene i rapporten var at man må sette næringsutvikling høyere på den politiske agendaen, og også å ha en tettere dialog med næringslivet i kommunen.