Åse, Sigurd og Egil ble hedret med sølvtine

Hver dag måler Tine kvaliteten på melka fra norske melkeprodusenter. Den aller beste melka blir kvalifisert som elitemelk.

De som klarer å levere elitemelk hver eneste dag i 15 år blir belønnet med Sølvtine, mens de som greier det i 25 år blir hedret med Mjølkespannet.

I år fikk Sigurd Avdem og Åse Haugstad fra Lesja, og Egil Olav Romsås fra Dovre, tildelt sølvtine.

– Jeg er stolt og imponert over mine yrkessøstre- og brødre som står på hver eneste dag i så mange år for å produsere melk av ypperste kvalitet til det norske folk. Det er denne kvaliteten som er vårt aller beste fortrinn i konkurranse med utenlandske aktører. Jeg tør påstå at ingen kan slå oss her. Dette kommer ikke av seg selv. Det handler om stolthet for faget og god omsorg for dyra. Nye tall viser at vi melkeprodusenter skaper store verdier utenfor gården. Dette setter innsatsen fra de dyktige melkeprodusentene i et ekstra positivt lys, sier styreleder i Tine, Marit Haugen.

Fakta om Sølvtina og Mjølkespannet

Både Sølvtina og Mjølkespannet er laget i ekte sølv hos gullsmed Th. Martinsen i Tønsberg.

Mottakerne av Sølvtina har levert elitemelk 15 år på rad uten en eneste feil og mottakerne av Mjølkespannet har levert elitemelk 25 år på rad uten en eneste feil. De står for meget god drift, kvalitet i alle ledd i produksjonen og god dyreomsorg.

Målet med hedersprisene er å påskjønne dyktige melkeprodusenter og øke interessen for godt fjøsstell, god gårdsdrift og levering av melk med særlig god kvalitet.

Sølvtina har blitt utdelt hvert år siden 1994. Mjølkespannet ble utdelt for første gang i 2018.

Elitemelk er den høyeste kvalitetsmerkingen norske melkebønder kan få.

Melka blir målt etter ulike kriterier som blant annet nivå av celletall som forteller om jurhelsa, bakterienivå som forteller om hygiene i fjøsdrifta og melkestellet og frie fettsyrer som forteller om smaken på melka. Melka må være fri for medisinrester og dette blir kontrollert ved hver melkehenting.

For å sikre god melk i butikken tester TINE kvaliteten på melka åtte ganger gjennom hele verdikjeden, fra fjøset og fram til butikken.

Bonden mottar ekstra tillegg i prisen for melka dersom kravene til elitemelk er oppfylt.

I 2020 ble 96 prosent av melka klassifisert som elitemelk.

Kilde: Tine