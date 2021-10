E6 gjennom Drivdalen åpnet igjen

Nyheter

E6 over Dovrefjell ble åpnet for normal trafikk igjen onsdag morgen og holdes åpen på vanlig måte gjennom hele døgnet. Det blir ikke noen form for dirigering av trafikken forbi rasstedet der flere steinblokker falt ned i helga.

Det ble gjennomført en befaring i rasområdet onsdag morgen, og klokken 8 kunne veien åpne.

E6 ble stengt mandag kveld og tirsdag ble det sluppet 20 000 liter vann over der det gikk skred i helga for å få løst ut mer steinmasse.

Det var ikke noe av løsmassene som nådde ned til veien, opplyser OPP.