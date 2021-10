Inngår nasjonal samarbeidsavtale for å hjelpe flere eldre på nett

Nyheter

Målet er å skape generasjonsmøter der skoleelever hjelper eldre med å mestre teknologi i hverdagen.

– Digivenn motvirker ensomhet og bruker moderne kommunikasjonsteknologi for å knytte eldre tettere sammen med venner og familie. Prosjektet innebærer samarbeid på tvers av generasjoner på helt ny måte, sier Iselin Vistekleiven, prosjektleder for Smart Velferdsregion Nord-Gudbrandsdal og Tone Bye, generalsekretær i Livsglede for Eldre.

I et samarbeid mellom Smart Velferdsregion Nord-Gudbrandsdal og Nord-Gudbrandsdal videregående skole, ble idéen om Digivenn-prosjektet utformet.

– Covid-19-pandemien førte til at elevene ved helsefag mistet muligheten til å komme ut i praksisplasser. I tillegg så vi en økning i antallet ensomme eldre. For å sikre praksisplasser og motvirke ensomhet lanserte vi idéen om å innlede et samarbeid for å møte disse utfordringene, sier Kirsti Myrhaug, faglærer ved NGVGS.

Prosjektet er en opplæringsmodell med overføring av digital kompetanse fra ungdom til eldre. Eldre skal få opplæring i bruk av digitale verktøy. Vistekleiven tror at Digivenn-prosjektet vil kunne gi eldre økt trygghet og mye glede i hverdagen, og at de vil kunne oppleve mestring i møte med ny teknologi.

– Vi har erfart at eldre har blitt mindre ensomme gjennom bruk av blant annet KOMP, en datamaskin for eldre, der familie og venner kan sende bilder og ha videosamtaler.



– Vi ser fram til fortsettelse, og er veldig glade for at prosjektet Digivenn skal videreføres i form av et samarbeid med Livsglede for Eldre. Målet for prosjektet er at eldre i hele landet skal få tilbud om hjelp og opplæring fra ungdom med gode digitale egenskaper, sier Vistekleiven og Myrhaug.

Digivenn skal: